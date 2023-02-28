«الاتصالات» تطلق برنامج إعداد وتأهيل كبير مسئولي البيانات (CDO) بالجهاز الإداري للدولة

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات برنامج إعداد وتأهيل كبير مسئولي البيانات Chief Data Officer (CDO) بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)؛ لإعداد وتأهيل مرشحين لمهام كبير مسئولي البيانات من القيادات والعاملين داخل دواوين عموم الوزارات، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة عزة الشناوي مدير عام مصر وشمال أفريقيا في شركة أمازون ويب سيرفيسز، ومشاركة مرشحين من دواوين عموم مختلف الوزارات المصرية.

ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق مستهدفات مصر الرقمية وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي المستدام داخل الجهاز الإداري للدولة، واستهدف تهيئة القيادات والعاملين بدواوين عموم الوزارات لاستيعاب التكنولوجيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتعظيم الاستفادة منها في جمع وتكامل وتداول ومعالجة البيانات وتحليلها وتوظيفها، بما يساهم في نجاح أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها. كما يأتي البرنامج في إطار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي، وتطوير آليات العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في دعم متخذي القرار، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي لتقديم خدمات متميزة، وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المعارف والمهارات الأساسية التى تساهم فى إعداد جيل من الكوادر الحكومية للمساهمة فى تطوير وإدارة استراتيجيات البيانات والمعلومات وتداولها، وضمان توفير رؤية متكاملة فى هذا الإطار لربط الخطة الاستراتيجية للمعلومات والبيانات لكل وزارة بالخطة القومية للمعلومات على مستوى الدولة.، فضلاً عن تطوير إجراءات وسياسات البيانات، والعمل مع كافة الإدارات المختلفة لجمع أصول البيانات وإعدادها وتنظيمها وحمايتها وتحليلها لتحقيق المستهدفات المأمولة.

يذكر أن وزارة الاتصالات تنفذ خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنيات الرقمية الناشئة.

وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة، بإجمالي 116264 شهادة، إذ تم تدريب العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 61504 شهادة. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بوحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع 8746 شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، بواقع 40262 شهادة تدريبية، كما تم بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من ذوي الاختصاص أو الصلة بمشروع "حياة كريمة" القومي لتطوير الريف المصري، بواقع 5752 شهادة.