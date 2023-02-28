إحالة صاحب مقهى احتجز وضرب عاملًا داخل مخزن بالمعادى للمحاكمة

أمرت نيابة المعادى، بإحالة صاحب مقهى للمحاكمة الجنائية، بتهمة احتجاز عامل والتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات احتجاز عامل والتعدى عليه داخل مخزن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

على الفور انتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود (عامل سابق بذات المقهى، مقيم بمحافظة الغربية) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل بسلاسل حديدة، وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول العمل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لاتهامه بسرقة (عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى)، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وتصرفه فى المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.