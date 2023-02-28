وزير الشباب والرياضة يستعرض محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وجهود الوزارة مع طلبة اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

◄ د. أشرف صبحي: الوزارة تستهدف الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المختلفة

◄ الدكتور محمد الخُشت: كل التقدير لوزير الشباب على الجهود المبذولة والسعى نحو تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات.



أستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع طلبة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، محاور الإستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب وجهود الوزارة في المشروعات الشبابية والرياضية، وذلك في حوار مفتوح بجامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور علي الدين هلال عميد الإقتصاد والعلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والسادة عمداء ونواب وأستاذة وطلاب الجامعة، ولفيف من السادة نواب البرلمان المصري والسياسيين.

استهل الدكتور أشرف صبحى حديثه، بتوجيه الشكر والتقدير والامتنان لطلاب وطالبات جامعة القاهرة، مؤكدًا أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عدد كبير من البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، عاكسًا ذلك الريادة المصرية نحو الرياضة العالمية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلي جهود ومنظومة عمل الدولة المصرية في قطاعي الشباب والرياضة إبان ظهور فيروس كورونا.

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في إثراء الحركة الشبابية، مؤكدًا أن شباب الجامعات لهم دور كبير على مدار التاريخ المصري، وأن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد بكل تعاون مع أفكار الشباب، فالوزارة دائما تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أهمية المرحلة الجامعية لبناء الفكر العلمى للطلاب، واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة بالجامعات والمعاهد المصرية، تماشيًا مع الجمهورية الجديدة التى أرساها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دولة العلم والعمل والحلم والأمل.

وخلال حديثه حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن رؤية الوزارة تعمل علي بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

وأوضح صبحي محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والإستراتيجية الوطنية للرياضة تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الإقتصاد وريادة الأعمال، تحسبن حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

وتحدث الوزير عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة حول المشروعات الإنشائية والبرامج والأنشطة، حيث بلغ إجمالي إنجازات المشروعات الإنشائية 21.5 مليار جنيه تنوعت ما بين إنشاء وتطوير 4050 ملعب خماسي وقانوني منذ 2014، إنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، تطوير 14 استاد، إنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، إنشاء وتطوير 14 نادي، تطوير 4 أندية لمتحدي الإعاقة، تطوير وإنشاء 30 مركز للابتكار الشبابي والتعلم ومعسكر كشفي، وكذلك 2 مركز ووحدة طب رياضي، إنشاء وتطوير 148 حمام سباحة بمنشآت الوزارة، 309 شركة رياضية مرخصة، بالإضافة إلي سلسلة نادي النادي.

وحول ما تحقيقه في مشروع الإدارة الإقتصادية بالمنشآت الشبابية والرياضية، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 984 مشروع بإجمالي عائد إقتصادي اكثر من 8.5 مليار جنيه، وخلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ جاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب، منهم 266 مركز شباب جديد، وكذلك إنشاء مقرات للبنوك بمراكز الشباب بواقع 49 مقرًا.

واردف وزير الشباب والرياضة حديثه حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة في البرامج والأنشطة، حيث بلغ إجمالي البرامج والأنشطة منذ 2014 وحتي نهاية 2022 ما يقرب من 5702 برنامج بإجمالي عدد مستفيدين أكثر من 131 مليون من الشباب والنشء والرياضيين، مستعرضًا أهم البرامج والأنشطة ومنها، مبادرة الرياضة أسلوب حياة، دراجتك صحتك، دوري مراكز الشباب، اوليمبياد الطفل المصري، ألف بنت ألف حلم، دوري الاحياء تلشعبية، الماراثونات، مسابقات ابداع مراكز الشباب والجامعات والأندية وقادرون، تالنت بالعربي، ريحانة، بداية حلم، صالون رؤي الشباب وأهل مصر وأخلاقنا وقيم وحياة، سفينة النيل وتجمعنا قارة والملتقيات العربية، أندية السكان، دوري للصم لكرة القدم، قادرون باختلاف، مراكز التخاطب بمراكز الشباب، دورات الإستراتيجية القومية، المؤتمر الوطني للنشء، مشروع إنشاء وتطوير سلسلة نادي النادي وتطوير الاستادات، برنامج إنشاء وتطوير المدن الرياضية الأوليمبية، مشروع تطوير مراكز التنمية الرياضية، بالإضافة إلي المشروع القومي لتطوير المدن الشبابية والمعسكرات.

ولفت الوزير إلي عدد من المشروعات والبرامج التي تحقق الريادة الرياضية في كافة الألعاب ومنها مشروعات وبرامج بالتعاون مع الشركة المتحدة مثل كابيتانو مصر، وستارز أوف إيجبيت بالتعاون مع ستار لاب، والمشروعات القومية للموهبة والبطل الأوليمبي والموهبة الحركية، ومشروع تطوير منتخبات كرة القدم في مختلف المراحل العمرية بدءً من الناشئين وصولًا للأوليمبي، ودوري مراكز الشباب برعاية توتال انريجيز.

كما نوه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث والبطولات الدولية، حيث استضافت مصر حتي الآن 295 بطولة دولية وقارية وعربية، وحصلنا علي 2646 ميدالية متنوعة من 2018 حتي 2022، وفي المجال البارالمبي استضافت مصر 55 بطولة، وحصلنا علي 584 ميدالية متنوعة بإجمالي عدد 350 لاعب ولاعبة حاصلين علي ميداليات بارالمبي.

ولفت "صبحي" إلى التحديات التي تواجه الشباب فى السوشيال ميديا والإشاعات المتواجدة والسريعة، مشيرًا إلى دور مؤسسات الدولة فى إعداد الشباب المصري، وتوعيته، وتحصينه من هذه الشائعات، منوهًا أن خريجي كلية الإقتصاد والعلوم السياسية يتمتعون بصفة عليمة وأكاديمية مميزة داخل سوق العمل المصرى على المستويين السياسى والاقتصادى، حيث أن الوزارة لها اسهامات عديدة مرتبطة بتأهيل وتنمية مهارات الشباب وفق رؤية القيادة السياسية.

وأكد الوزير أنه سيتم تعزيز التعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ليس فقط فى مجال تنمية مهارات وقدرات الطلاب والخريجين، وإنما أيضاً الاستعانة بأساتذة الكلية فى الدراسات المرتبطة بالمحليات ، ومشاركة الطلاب فى الندوات والبرامج السياسية وبرلمان الشباب التى تنفذها الوزارة ضمن تعاونها مع مختلف الجامعات .

من جانبه، قدم رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والجهود المبذولة على قطاعى الشباب والرياضة، والسعى نحو تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات.

وأشار الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلي جهود مؤسسات الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دور ومكانة وأهمية وتمكين الشباب، فتأتي أهمية وزارة الشباب والرياضة والتي تجيء في مقدمة الوزارات والمؤسسات التي تختص بهذا الأمر.

وعبر رئيس جامعة القاهرة عن فخره واعتزازه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصًة في مجال المسابقات الثقافية والفنية وعلي رأسها مسابقة إبداع الجامعات والمعاهد العليا والتي تنظمها الوزارة والاستعانة بلفيف من الخبراء في مختلف المجالات بإبداع الجامعات ومدي جديتها.