ننشر الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

حصل “الدستور” على الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، إضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة.

خاص .. ننشر الخريطة الكاملة لـ الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

وتعتبر ورش أبورواش احد ثمار برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي اطلقه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى عام ٢٠١٦ ، إلى ان المشروع يشمل تطوير كافة المخازن به على مساحة 75 ألف متر مسطح وزيادة المساحة التخزينية بنسبة 25% ، لتكفى لتخزين خامات تغطى احتياجات غاز مصر لمدة عام كامل بما يدعم خطتها فى توصيل نصف مليون عميل منزلى بخلاف مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقام طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بافتتاح مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطط الوزارة فى إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، أوضح الملا أن هذا المشروع أحد النماذج التى يشملها برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ منذ عام 2016 للأصول والمنشأت البترولية التى تخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية والتحول الرقمى فى تشغيلها.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة أولت أهمية لتطوير الأصول ومواكبتها للتطور التكنولوجى في إطار رؤية أوسع تشمل زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة تخدم خطط مصر التى أصبحت بالفعل مركزاً إقليميا لتداول وتجارة الطاقة، وأن تطوير الأصول والبنية التحتية للقطاع يتكامل مع هذا الهدف الاستراتيجى.

أوضح الملا أن التطور الذى تحقق على مدار السنوات الماضية فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والحلول الابتكارية التى دعمت زيادة معدلات التوصيل ومنها مبادرة تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.