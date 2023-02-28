السجن 3 سنوات لمغني المهرجانات «سامر المدني» في الخطف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مغني المهرجانات سامر المدني، واثنين آخرين، بتهمة الخطف وهتك العرض، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة" بالسجن 3 سنوات.

حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، المتهم فيها 3 متهمين بينهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت بداية الواقعة بالقبض على سامر المدني عندما توجهت سيدة إلى قسم الشرطة لتحرر المحضر اللازم، تتهم فيه المطرب سامي المدني ووالده بتعديهما بالضرب على شقيقها، وكذلك احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه بسبب خلافها مع والده.