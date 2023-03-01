هل الأورام الليفية خطرة على النساء.. وما هى خيارات العلاج؟

انتشرت مؤخرًا الأورام الليفية بين النساء، فالورم الليفي الرحمي هو ورم حميد غير سرطاني في الرحم يتطور عادة خلال سنوات الإنجاب للمرأة.

تقول الدكتورة نانسي كوك، طبيبة التوليد وأمراض النساء في مستشفى بيدمونت أتلانتا، أنه في حين أن بعض النساء لا تظهر عليهن أعراض، فإن أخريات يعانين من الألم والضغط والنزيف أو حتى العقم.

وتتمثل أعراض الأورام الليفية الرحمية آلام الحوض أو الضغط، بالإضافة إلى فترات الحيض الطويلة أو نزيف الحيض الغزير، الإمساك، كثرة التبول، مشكلة في إفراغ المثانة، آلام الظهر، آلام الساق، وفقًا لما ذكره موقع «piedmont».

كيف تتطور الأورام الليفية؟

الأورام الليفية هي أورام عضلية تتطور داخل الرحم أو على جدار الرحم أو على سطحه الخارجي، كما يمكن أن تنمو بعض الأورام الليفية في بنية تشبه الجذع لتلتصق بالرحم.

كما يمكن أن تظهر الأورام الليفية صغيرة مثل حبة الأرز أو كبيرة مثل البطيخ، على الرغم من أنها يمكن أن تتغير في الحجم، وعادة ما تكون الأورام الليفية حميدة أو غير سرطانية، على الرغم من ندرتها، تتطور بعض الأورام الليفية إلى أورام سرطانية ، لكن الأورام الليفية الحميدة لا تصبح سرطانية.

لا يعرف العلماء السبب الدقيق للأورام الليفية، فقد يرتبط حدوثها بمستويات الإستروجين، حيث تميل الأورام الليفية إلى الانتفاخ عندما تكون مستويات الإستروجين مرتفعة، خاصة أثناء الحمل، وتتقلص في أوقات انخفاض مستويات الإستروجين ، مثل انقطاع الطمث.

ما هي خيارات العلاج الفعال للأورام الليفية؟

أكد الأطباء، أن العلاج يعتمد على عمر المرأة وحجم الورم الليفي وما إذا كانت تخطط للحمل في المستقبل أم لا، فعادة ما تكون الأورام الليفية في بطانة الرحم هي الأكثر إشكالية لأنها يمكن أن تؤدي إلى العقم، حيث تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الانتظار اليقظ:

إذا لم تظهر على المرأة أعراض أو كانت الأعراض خفيفة، فقد تختار التخلي عن العلاج وبدلاً من ذلك مراجعة طبيبها للمراقبة المنتظمة، كما أن استئصال الورم العضلي بالمنظار، هو إجراء يتم اتخاذه في العيادة الخارجية أحيانًا مع إجراء آخر يسمى التوسيع والكشط.

وبالنسبة للنساء اللواتي لا يخططن للحمل في المستقبل ولديهن أعراض حادة، قد يكون استئصال الرحم هو الخيار الأفضل، حيث يساهم في عدم تكوين مثل هذه الأورام.