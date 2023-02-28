الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الشرق بلومبرج: إنتاج مصنع الحافلات "السعودى - الصينى" فى مصر يأتى بنسبة مكون محلى 60%

الحافلات
الحافلات

كشفت قناة "الشرق بلومبرج" أن مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية لتصنيع الحافلات، والمقرر إقامته في مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية، سيأتي باستثمارات تصل قيمتها مليار جنيه، ويوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

وقالت القناة، في تقرير لها، إن إنتاج المصنع يأتي بنسبة مكون محلي 60 %، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية حوالي 500 حافلة في السنة الأولي، ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

ويستهدف المشروع، إلى جانب تغطية الاحتياج المحلي، التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا.

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