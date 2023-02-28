القباج تشهد حفل توزيع الجوائز على خريجي برنامج «مصنع الابتكار»

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع الجوائز على خريجي برنامج «مصنع الابتكار».

وسلمت القباج الفائزين جوائز المسابقة، وحرصت على تهنئتهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل والإنتاج، وتقديم المزيد من الحلول الابتكارية والمشاريع الإنتاجية الصديقة للبيئة والمفيدة للمجتمع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشباب المصري المبدع سيصبح عضوًا فاعلا في الاقتصاد المصري المحلي، خاصة أنه في وسط الأزمات الاقتصادية العالمية نعول على الشباب للخروج من تلك الأزمات بأفكار ابتكارية، حيث إن الشباب يعد الأكثر إطلاعا على التكنولوجيا والبحث، فضلا عن جرأته في اتخاذ خطوات غير تقليدية.

وأضافت القباج أن المرأة المصرية على مدار تاريخها تقدم نموذجًا رائعًا في بناء الوطن، موجهة التحية في الوقت ذاته لكل رجل ساند المرأة في حياته سواء الأم أو الزوجة أو الأخت باعتبارها مكملة له في هذا المجتمع، مشيرة إلى أن السيد رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة للنساء ومناصرة حقوقهن، والأهم مشاركة النساء في العمل لتحقيق المزيد من الإنتاج.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها مراكز خدمات المرأة العاملة التي تقدم الخدمات للسيدات العاملات كي يتمكن من المساهمة في العمل العام والإنتاج والتنمية، حيث تقدم هذه المراكز اقتصاد الرعاية من رعاية المسن، وذوي الإعاقة والأطفال، وإعداد وجبات نصف مطهية، كما تم الإكثار من الحضانات من أجل تنمية الطفولة المبكرة، والاهتمام بجودة معايير الأطفال ومنهج جديد للأطفال.

وأشارت القباج إلى أهمية التمكين الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، لأن هذا الأمر من الموضوعات المهمة، وكذلك الحفاظ على التراث الحرفي، مشددة على أن الوزارة تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والعام الماضي تم تنفيذ ما يقرب من 20 معرضا على مستوى الجمهورية، وهذا العام نسعي لزيادة أعدادها.