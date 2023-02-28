الشرق بلومبرج: إنشاء مصنع "سعودي - صيني" في مصر لإنتاج الحافلات باستثمارات تبلغ مليار جنيه

تستعد الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية لتدشين مصنع للحافلات والمركبات المختلفة في مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية.

وكشفت قناة "الشرق بلومبرج" أن المصنع يأتي على مساحة 164 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه وبنسبة مكون محلي 60%.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية حوالي 500 حافلة في السنة الأولي، ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

ويستهدف المشروع، إلى جانب تغطية الاحتياج المحلي، التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا.