الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الشرق بلومبرج: إنشاء مصنع "سعودي - صيني" في مصر لإنتاج الحافلات باستثمارات تبلغ مليار جنيه

جريدة الدستور

تستعد الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية لتدشين مصنع للحافلات والمركبات المختلفة في مصر بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية.

وكشفت قناة "الشرق بلومبرج" أن المصنع يأتي على مساحة 164 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه وبنسبة مكون محلي 60%.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية حوالي 500 حافلة في السنة الأولي، ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

ويستهدف المشروع، إلى جانب تغطية الاحتياج المحلي، التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

سوريون وأتراك لـ«الدستور»: زيارة سامح شكري لدمشق وأنقرة تؤسس لمرحلة جديدة

إطلاق اسم الشيخ أبوالعينين شعيشع على أحد معاهد كفر الشيخ

مؤشر القوة الناعمة.. توقعات بتحقيق مصر أعلى نمو اقتصادى بالمنطقة نهاية 2023

الناتو يزود كييف بأدوية مضادة للمواد السامة.. فهل تندلع حرب كيماوية؟

بينهم يحيى الفخرانى وأحمد عز.. 10 نجوم خارج السباق الرمضانى 2023

«علاج الإدمان»: تنفيذ برامج التوعوية في الجامعات من خلال «بيوت التطوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية