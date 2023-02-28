تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم لبحث تنفيذ المشروعات الخدمية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بمختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمحافظة والتي تستهدف في مرحلته الأولى 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي 1320 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تسعى لإحداث تنمية حقيقية في حياة المواطنين في القرى المستهدف ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة على أرض الواقع في القرى ولقاء المواطنين، بالإضافة إلى اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع الوزارات والهيئات والشركات المنفذة للمشروعات لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين.

ومن جانبه قال محافظ الفيوم أن المحافظة والقيادات التنفيذية تتابع بصورة يومية تنفيذ المشروعات لتذليل أي معوقات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومجمعات الخدمات لسرعة دخولها حيز التنفيذ بكامل طاقتها في أسرع وقت، بما يعود بالنفع على المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف الأعمال بالمشروعات التي اقتربت على الانتهاء لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يحقق هدف القيادة السياسية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالي قرى محافظة الفيوم.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وعرض الدكتور أحمد الأنصار لمعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجاري تنفيذها خاصة في مجال تطوير الطرق والرصف وتغطية المصارف ورفع كفاءة الوحدات المحلية وإحلال وتجديد عدد من الكباري وتوريد بعض معدلات النظافة ، وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات للإسراع بمعدلات الأداء وتنفيذ الأعمال بأفضل جودة .



كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الفيوم في توفير السلع الغذائية الأساسية المخفضة للمواطنين في جميع القرى والمراكز بجودة وبأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير التنمية المحلية أن الدولة تعمل على توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتوسع في معارض ومنافذ " أهلاً رمضان " بجميع المراكز والأحياء والمناطق الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة الرقابة على تلك المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة للتصدي لأي محاولات لبيع السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة منخفضة استغلالاً للمواطنين.