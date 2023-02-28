تفاصيل فوز 200 من الجامعات التكنولوجية بمنح التحالف الوطني للعمل الأهلي

كشف عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل فوز 200 طالب من الجامعات التكنولوجية بمنح التحالف، في خطوة للاهتمام بقطاع التعليم التكنولوجي، لتلبية احتياجات سوق العمل الأساسية.

وقال عضو التحالف الوطني، خلال لقائه عبر القناة الأولي، أنه تم تسليم الـ200 طالب منح التحالف الوطني وقيمتها 10 ألاف جنيه، وهي تعتبر المصروفات الدراسية للطلاب في الجامعات التكنولوجية، وأطلق عليها مبادرة تكافئ، بمعني تكافئ الفرص التعليمية لغير القادرين.

وعن اشتراطات الحصول على منح التحالف الوطني، كشف “عبد الرحمن”، أن أول الشروط هي التفوق الدراسي والظروف الاجتماعية التي من الممكن أن تحول بين الطالب وبين استمراره.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي، 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ويعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

كما يضم التحالف في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.