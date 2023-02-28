موقف الونش من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف محمود حمدي الونش مدافع الفريق من المشاركة في مباراة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن الونش جاهز طبيا وفنيا لمباراة بيراميدز ووصل لفورمة جيدة في الوقت الحالي بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الماضية لعدم اكتمال جاهزيته فنيا.

وشدد المصدر على أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يفكر في الدفع بالونش بالتشكيل الأساسي خلال مباراة بيراميدز لتجهيزه ودخوله في جو المباريات والاعتماد عليه في لقاء الترجي التونسي بالجولة الرابعة لدور المجموعات الأفريقي.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي الونش، على هامش مران الأمس، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

واطمأن المدير الفني خلال الجلسة على حالة محمود حمدي "الونش" الطبية والفنية، قبل مباريات الفريق المقبلة في مسابقة الدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.