الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة سرقة عدادات الكهرباء بالدرب الأحمر

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط لصوص سرقة عدادات الكهرباء في محافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من طالب، يفيد باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 5 عدادات كهرباء "مجهولين المصدر"- مجموعة من الأدوات، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك".

واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية ارتكاب الواقعة التقنيات الحديثة اجراء التحريات عدادات الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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