الحبس سنة لشقيقين يتاجران فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.