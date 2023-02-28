الثلاثاء 28 فبراير 2023
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paper الدستور الورقي
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يعزف على جيتار.. روسى وصديقه ينشران البهجة على كورنيش أسوان: قضينا أوقات سعيدة

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة العازف الروسي وصديقه

علي الطريقة الأوربية وبعزف علي الجيتار، وتلويح أحدهما بقبعته علي أنغام الموسيقى، لفت شابان من روسيا أنظار الأهالي والمارة علي شارع كورنيش نيل أسوان، حتي أن السائحين  كانوا يضعون لهم أموالا في كيس يوجد بجوار معداتهما تعبيرا عن اعجابهم بالفن الذي يقدماه.

مع استمرار العزف لساعات، نشرالشبان البهجة بشارع كورنيش النيل حتي أن كثيرون حرصوا على التقط صور تذكارية برفقة عازف الجيتار وصديقه لانهم لم يشاهدوا هذا النموذج في البلدان الأوروبية، فقط لأول مرة يتمكنوا من رؤيته ويستمتعون بسماع الموسيقي عن قرب.

وحاورت "الدستور" نيك وتومي الروسيين للتعرف عن تفاصيل رحلتهما إلي أسوان وعدد من محافظات مصر، وسر اختيارهما لكورنيش النيل لنشر فنهما.

قال نيك جيت، 19 سنة، من بيلاروسيا إنه تعرف على صديقه عازف الجيتار منذ أسبوع، وقررا أن يخوضا التجربة سويًا يزيارة عدد من المحافظات.

وأضاف لـ"الدستور": زرنا الغردقة والقصير بالبحر الأحمر، قنا ثم وصلنا إلى أسوان لزيارة عدد من الأماكن الأثرية، استمتعنا جدًا خلال زيارة أسوان وأثناء تواجدنا بشارع كورنيش النيل قررنا نشر الفن بطريقتنا الخاصة، و التعرف على عدد من الأصدقاء الجدد.

أما تومي كاوبوي،31 عامًا من روسيا، عازف جيتار،قال إنه قبل قدومه لمصر بحث على جوجل للتعرف على المناطق السياحية وكانتا الأقصر وأسوان أبرز المدن، وأنه حرص على التعرف على الأماكن الأثرية بهما حتى يستطيع زيارتهما خلال رحلته.

وأضاف لـ"الدستور" أن رحلته في أسوان استمرت 3 أيام متواصلة، وخلال هذه المدة يقيم برفقة صديقه في القرية النوبية، وهدفه من زيارة المدن السياحية في مصر نشر الفن والمرح والاستماع بقضاء اوقات جيدة وسعيدة والعزف على الجيتار.

وأوضح العازف الروسي أنه زار مقابر منطقة مقابر النبلاء المعروفة بأسم أبو الهوا، وتضمن برنامجه أيضًا زيارة منطقة الالفنتن الأثرية ومعبد فيله ومدينة أبوسمبل جنوب المحافظة.

بينما أوضح عبدالله خالد، طالب بكلية تجارة إنجليزي، إنه تعرف علي الشابين من خلال موقع يطلق عليه "couchsurfing"، نشرا خلال الموقع أنهما قادمين إلى أسوان ويودا أن يرافقهما صديق من أسوان حتى لزيارة عدد من المناطق السياحية لنشر الفن والمرح.

وأضاف لـ"الدستور" أن أبرز المناطق خلال الزيارة جزيرة أسوان ومقابر النبلاء، ثم أخبره العازف الروسي بأن يقترح عليه مكان كي يعزف فيه وينشر المرح فاخترت كورنيش النيل.

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أسوان روسيا شباب من روسيا عازف جيتار كورنيش النيل في أسوان الفن والمرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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