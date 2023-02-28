الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه إزاء موجة العنف الجديدة في الأراضي الفلسطينية.

وأدان الاتحاد الأوروبي فى بيان له اليوم، الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بجانب هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجاء فى البيان "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ، إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومقتل اثنين إسرائيليين فى الضفة الغربية الأحد الماضي، بجانب إدانة يدين عنف المستوطنين، الذي أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة عدة مئات من الفلسطينيين، وإحراق منازل ومتاجر، وتدمير غير مقبول للممتلكات الفلسطينية".

وأوضح البيان أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ليلة الأحد، لنقل رسالة مفادها أن العنف والإرهاب يجب أن يتوقف وأنه يجب حماية جميع المدنيين، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد".

الاتحاد الأوروبي يُثني على دور مصر والأردن وأمريكا في إنجاح اجتماع العقبة

وأثنى الاتحاد الأوروبي، على دور مصر والأردن والولايات المتحدة في تسهيل وإنجاح الاجتماع الذي عُقد في مدينة العقبة بجنوب الأردن بين كبار المسئولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة.

ورحب الاتحاد الأوروبي، بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماعات العقبة، والذي اتفق فيه الجانبان - الإسرائيلي والفلسطيني- على العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

ودعا الاتحاد الأوروبي الطرفين إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في أقرب وقت ممكن من أجل إنهاء أحداث العنف المميتة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة.