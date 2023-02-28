مصر في الصحف الدولية| رمسيس الثاني أعظم ملوك الفراعنة.. وتوت يبهر العالم

سلطت الصحف الدولية، الضوء على رمسيس الثاني أشهر وأعظم فراعنة مصر وملوكها عبر التاريخ، وكيف كانت حياة أعظم ملوك مصر الفرعونية، والدليل الأمثل على قوة مصر القديمة، حيث له مسيرة القائد المصري والقائد العسكري العظيم، كما كان أحد أقوى الفراعنة وتأثيرهم في مصر القديمة، كما تحدثت عن قصة ملكة أوروبية تجاهلت أساطير الغرب عن لعنة توت عنخ آمون الذي أشتهر بالألغاز والغموض التي تأتي مع سيرته حتى اليوم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث موت واختفاء يطال كل من كشف عن مقبرته ( لعنة الفراعنة)، وهو ما كان عامل جذب ودهشة وشهرة للكثير من المؤرخين وعلماء الآثار وحتى الملوك والملكات، ومازال العالم تنتابه الدهشة حتى الآن تجاه كنوز مقبرة الملك الذهبي.

وتحدثت ايضا على عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، التي اثارت الدهشة والاعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطلتها خلال رحلتها في مصر وزيارة المعابد المصرية الساحرة والتي تعد مصدر الهاماً في جميع انحاء العالم، وتألقت روز بثوب جديد حيث وجدت "إلهامًا لا نهائيًا" في المعابد المصرية، وهي الرحلة التي وصفتها روز بالرائعة، بالإضافة إلى أن مصر من أفضل الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات في مجال العقارات، واستجابة الحكومة لزيادة عدد سكانها بإطلاق العديد من مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.

حياة أعظم ملوك مصر الفرعونية رمسيس الثاني

أكد موقع "أوريجنال نيوز بريك" الدولي، أن رمسيس الثاني أشهر وأعظم فراعنة مصر وملوكها عبر التاريخ، والدليل الأمثل على قوة مصر القديمة، حيث له مسيرة القائد المصري والقائد العسكري العظيم، كما كان أحد أقوى الفراعنة وتأثيرهم في مصر القديمة، وأثار ذهول آلاف السياح من جميع انحاء العالم، ليشاهدوا لحظة تسلل أشعة الشمس ودخولها إلى في معبده الكبير بأبو سمبل بأسوان، قبل تعامدها على وجه الملك رمسيس الثاني، في ظاهرة فلكية فريدة تكشف عبقرية المصري القديم، التي تتكرر مرتين كل عام في "22 فبراير و22 أكتوبر.. أقرأ المزيد



ديمي روز تكشف للعالم سحر معابد مصر

آثارت عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، الدهشة والاعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطلتها خلال رحلتها في مصر وزيارة المعابد المصرية الساحرة والتي تعد مصدر الهاماً في جميع انحاء العالم، وتألقت روز بثوب جديد حيث وجدت "إلهامًا لا نهائيًا" في المعابد المصرية، وهي الرحلة التي وصفتها روز بالرائعة.. أقرأ المزيد

ملكة أوروبية تجاهلت لعنة توت عنخ آمون

أكدت صحيفة "رويال سنترال البريطانية"، أن الملك توت عنخ آمون الملقب بـ "الملك الصبي"، أشتهر بالألغاز والغموض التي تأتي مع سيرته حتى اليوم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث موت واختفاء يطال كل من كشف عن مقبرته (لعنة الفراعنة)، وهو ما كان عامل جذب ودهشة وشهرة للكثير من المؤرخين وعلماء الآثار وحتى الملوك والملكات، ومازال العالم تنتابه الدهشة حتى الآن تجاه كنوز مقبرة الملك الذهبي.. أقرأ المزيد

مصر من أفضل الدول الإفريقية جذبًا للاستثمارات العقارية

قال موقع "Ventures Africa" الإفريقي المعني بالأعمال والاستثمار، إن مصر من أفضل الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات في مجال العقارات، وأضاف الموقع في تقرير، أن الحكومة تستجيب لزيادة عدد سكانها بإطلاق العديد من مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.. أقرأ المزيد

تقرير أمريكى: مطار القاهرة من بين أفضل 10 مطارات فى العالم الأسرع نموًا

أكد موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، أن مطار القاهرة الدولي من بين أفضل 10 مطارات في العالم الأسرع نموًا وتوافدا لحركة الركاب في 2023، وفقًا لشركة Cirium لبيانات الطيران.. أقرأ المزيد

أبرز 5 كنوز يعرضها المتحف المصري الكبير

استعرضت مجلة EnVols الفرنسية المتخصصة في السفر والترفيه، أبرز خمس "كنوز رائعة" يعرضها المتحف المصري الكبير مع قرب افتتاحه، وقالت المجلة من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير (أخيرًا) هذا العام، بعد عقدين من إطلاق المشروع، والذي ينتظره جميع عشاق مصر القديمة بفارغ الصبر، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة في منطقة القاهرة، سيكون هذا المجمع الضخم أكبر متحف للمصريات في العالم.. أقرأ المزيد

السياحة مصدر مهم للاقتصاد المصري

أكدت وكالة رويترز أن السياحة مصدر مهم للعملات الأجنبية والوظائف للاقتصاد المصري، حيث حقق القطاع 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في العام السابق، عندما تضرر من جائحة فيروس كورونا.. أقرأ المزيد