البحر الأحمر تواصل أعمال مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

تواصل مديرية الصحة بالبحر الأحمر، استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور وليد جمال مدير فرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تم فحص 70 ألفا و300 من طلبة المدارس الابتدائية منذ استكمال المبادرة فى 150 مدرسة بمدن البحر الأحمر .

وأوضحت الدكتورة ليلى عبد الفتاح مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية ، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة التقزّم.

كما قام فريق المبادرة الغردقة بفحص مدارس الغردقة، وعددها 60 مدرسة تستهدف 43501 طالب وطالبة بمدينة الغردقة.

فحص طلاب المدارس بالبحر الاحمر

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