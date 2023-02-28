الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الطباعة والتغليف» تتيح خدمات اجتماعية جديدة للأعضاء خلال 2023

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، تفعيل عدد من الخدمات الجديدة لأعضائها خلال عام 2023، منها الخدمات الاجتماعية، كما تم فتح مكتب جديد للغرفة بمنطقة وسط القاهرة لتقديم هذه الخدمات.

وقالت غرفة صناعة الطباعة برئاسة المهندس نديم إلياس، في بيان لها اليوم، إنه في إطار حرصها على توفير عدد كبير من الخدمات للأعضاء من الشركات في الفئات المختلفة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فقد تعاقدت الغرفة مع عدد من مقدمي الخدمات المختلفة منها خدمات الرعاية الصحية والأشعة والصيدليات.

وأضافت الغرفة أنه جرى التوافق مع مصر للطيران بهدف تسهيل التنقل لأعضاء الغرفة وكذلك التوافق مع مقدمي خدمات في قطاع السيارات، في إطار رؤية واضحة من مجلس إدارة الغرفة للتسهيل على الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية.

وكشف بيان غرفة الطباعة والتغليف، أنه تم التوافق مع عدة جهات بهدف المساعدة في دعم وتأهيل الشركات والحصول على خدمات الاستشارات، منها الوكالة الألمانية في مصر وجامعة النيل ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والشركة المصرية لأعمال النقل البحرى.

وأضافت الغرفة أنه جرى التوافق مع مصر للطيران بهدف تسهيل التنقل لأعضاء الغرفة وكذلك التوافق مع مقدمي خدمات في قطاع السيارات، وذلك في إطار رؤية واضحة من مجلس إدارة الغرفة للتسهيل على الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية.

وكشف بيان غرفة الطباعة والتغليف، أنه تم التوافق مع عدة جهات بهدف المساعدة في دعم وتأهيل الشركات والحصول على خدمات الاستشارات، منها الوكالة الألمانية في مصر وجامعة النيل ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والشركة المصرية لأعمال النقل البحرى.

وأضافت الغرفة، أنه جرى التوافق مع مصر للطيران بهدف تسهيل التنقل لأعضاء الغرفة وكذلك التوافق مع مقدمي خدمات في قطاع السيارات، وذلك في إطار رؤية واضحة من مجلس إدارة الغرفة للتسهيل على الأسر وتوفير الخدمات الاجتماعية

وكشف بيان غرفة الطباعة والتغليف، أنه تم التوافق مع عدة جهات بهدف المساعدة في دعم وتأهيل الشركات والحصول على خدمات الاستشارات، منها الوكالة الألمانية في مصر وجامعة النيل ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والشركة المصرية لأعمال النقل البحرى.

اتحاد الصناعات الاجتماعي الاستشارات الاجتماعية التغليف

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