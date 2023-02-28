الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استعدادا لعروض عيد الأم... «الغرف التجارية» تسعى لكسر الركود رغم التضخم

أشرف هلال رئيس شعبة
أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن أسعار الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعات مقارنة بالأعوام السابقة وقبل حلول عيد الأم.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسعار شهدت ارتفاعات من قبل عيد الأم لعدة أسباب أخرى أهمها سعر الدولار وتأخر الحاويات من الخارج.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن الأدوات المنزلية من أكثر السلع التي تشهد إقبالا قبل حلول عيد الأم لشرائها كهدايا للأمهات.

وأوضح هلال، أن أسعار الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعات بسبب اعتماد مصر على استيراد 70% من الخارج، ويتم تصنيع الباقي في مصر.

وتابع أن مصر لديها القدرة على التصنيع في هذا القطاع، ولكن تحتاج للتطوير والتجديد لتشهد إقبالا على السلع المحلية بدلا من المستوردة.

وأشار هلال إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة في هذا القطاع، خاصة مع اهتمام الدولة بإنشاء مدينة خاصة للأدوات المنزلية خلال الفترة المقبلة ولكن يتطلب السرعة في تنفيذها.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع المحلية تأثر بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الخارج بسبب رفع الدولار.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الركود منذ بداية أزمة التضخم كما ساهمت في خفض الشراء بقيمة 50% مقارنة بالاعوام السابقة وتغير أولويات المستهلكين وتقليل حركة الشراء.

وأوضح أن موسم عيد الأم من المتوقع أن يشهد إقبالا من قبل المواطنين على شراء السلع، لكن ارتفاع الأسعار ساهم في خفض المبيعات.

وأوضح هلال أن هناك تراجع في أرباح التجار، مضيفا أن أسعار الأطقم من الحلل تبدأ من 1200 جنيه وحتى 7000 جنيه على حسب النوع والخامات، وأطقم الكوبيات تبدأ من 50 جنيها وحتى 300 جنيه، وأطقم السفرة تبدأ من 3000 جنيه وحتى 8 ألاف جنيه.

أدوات المنزل استعدادات الأدوات المنزلية الاستعدادات الاعوام السابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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