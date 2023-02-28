الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ديمي روز تروج للمقصد السياحى المصرى من معبد دندرة: «إلهام لانهائي» (صور)

ديمي روز
ديمي روز

أثارت زيارة عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، لمصر الدهشة والإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمعابد الفرعونية الساحرة والتي تعد مصدر الهام في جميع أنحاء العالم.

 تألقت “روز” بثوب جديد، حيث وجدت "إلهامًا لا نهائيًا" في المعابد المصرية، وهي الرحلة التي وصفتها بالرائعة. 
بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كشفت ديمي روز سحر معابد مصر ، ونشرت عارضة الأزياء ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي متابعيها على إنستجرام، مجموعة مُذهلة من اللقطات لرحلتها في مصر، أثناء زيارتها مجمع معابد دندرة، مجمع بطلمي-روماني، يقع في قرية دندرة على بعد حوالي 5 كم غرب قنا، ويعتبر من أشهر المعابد التي ما زالت محتفظة برونقها.

Demi looked a goddess herself in her historical surroundings


محيطها التاريخي

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ظهرت ديمي روز البالغة من العمر 27 عامًا ، لديها أكثر من 19.9 مليون معجب على منصات التواصل الاجتماعي، بفستان شبه شفاف بينما كانت تنظر في رهبة إلى محيطها التاريخي بالمعبد، قائلة: محاطة بالكتابات الهيروغليفية المعقدة المنحوتة في الحجر، وهي تتجول عبر المعلم في المسافة الخارجية الطويلة التي أكدت منحنياتها.

Demi has spent more than a month in Egypt

شاركت “روز” أيضًا مقطع فيديو عن يومياتها في مصر، عرضت فيه التفاصيل الدقيقة للمعبد القديم بالإضافة إلى التوقف لالتقاط صور، وكتبت: “إلهام لانهائي.. معبد دندرة.. معبد حتحور.. كان هذا من أجمل الأماكن التي زرتها على الإطلاق”.
 

وأضافت: "لقد أحببته، كان هذا المعبد عاطفيًا للغاية، كان المرضى يأتون إلى هنا للشفاء والنساء للخصوبة، كان يُعبد منذ عصور ما قبل الأسرات، ويمثل أيضًا الحب والجمال.
 

بعثت ديمي روز برسالة شكر إلي معلمها قائلة: شكراً لمشاركتك كل حكمتك عن مصر القديمة، يا له من شرف ونعمة وهذه طريقة رائعة لبدء عامي الجديد، أود استضافة رحلتي الخاصة إلى مصر مرة أخرى العام المقبل. 
كانت نجمة OnlyFans في جولة حول أهرامات الجيزة الشهر الماضي، وظهرت بصور مع وشاح أحمر حريري لفّته حول رأسها ورقبتها لحمايتها من أشعة الشمس المصرية.

ديمي روز عارضة الازياء البريطانية الحضارة ممعبد درندرة مواقع التواصل الاجتماعي

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