الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 924 شاحنة و484 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 477 شاحنة و454 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 447 شاحنة و30 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة امل وتغادر السفينتين دليلة، والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OB HEART وثلاث سفن وهي  الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، دليلة  بينما غادر السفينتين امل ، بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، بريدج.

18 ألف طن بضائع عامة الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر المطارات حركة الصادرات حركة الواردات مطار مرسى علم موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

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