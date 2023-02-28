الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل «سره الباتع» أضخم الأعمال على «الحياة وأون»

سره الباتع
سره الباتع

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفاصيل أضخم الأعمال الدرامية هذا العام، حيث كشفت تفاصيل مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف ويضم نخبة كبيرة من الفنانين من مصر وعدد من فناني الوطن العربي.

وبدأت الحملة الترويجية للمسلسل خلال الساعات الماضية، حيث طرحت الشركة 47 بوسترا مجمعا ومنفردا ضم كل أبطال العمل.

مسلسلات رمضان 2023.. قصة مسلسل سره الباتع

المسلسل الجديد هو دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين مختلفين، الزمن الحاصر وبطله الذي يبحث عن حل اللغز وسر زمن تاريخي يتزامن مع الحملة الفرنسية على مصر لنكتشف مع مرور الأحداث وجود مقاربة وتكامل تصل أحيانا إلى حد التطابق الكامل ليؤكد نفس المعنى، ويتواجد الفنان أحمد صلاح السعدني بينما الوقت المعاصر يتصدى له الفنان أحمد فهمي.

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ويمثل في عصر الحملة الفرنسية عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وهشام الجخ ومحمد عادل ميديو وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويمثل العصر الحديث عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر وصلاح عبد الله وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومنة فضالي وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم.

المسلسل الجديد هو تجربة مختلفة للمخرج خالد يوسف الذي يخرج العمل وكتب السيناريو والحوار له ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي تجاوز عددهم جاجز الـ 60 بطلا ويعد العمل الجديد من أضخم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2023 قصة مسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع سره الباتع الحياة

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