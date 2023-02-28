اتفاقيات جديدة.. وزير الاتصالات يواصل لقاءاته بالمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس فادى فرعون نائب أول رئيس، ورئيس شركة أريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الشركة؛ حيث تناول الاجتماع بحث التوسع فى أنشطة الشركة في مجال تصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر، والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مدينة برشلونة بأسبانيا.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، وأبرز ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى مصر فى إطار مبادرة حياة كريمة.

كما استعرض مسئولي الشركة أحدث منتجات الشركة وخدماتها والحلول التى تقدمها، بالإضافة إلى رؤية اريكسون وخططها المستقبلية بمصر، حيث تم بحث فرص التعاون للاستفادة من تقنيات وحلول إريكسون ذات الصلة بمواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية.

وبحث فرص التوسع في أنشطة الشركة فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر، من خلال مراكز التعهيد المختلفة التابعة لشركة إريكسون.

حضر اللقاء المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات. ومن جانب شركة إريكسون؛ إندرو لويد رئيس الاستشارات الحكومية والسياسية بالشركة، و هاكين سيرفل نائب الرئيس ورئيس قسم العملاء فى المملكة العربية السعودية ومصر بالشركة، وعلى شيما رئيس الاستشارات الحكومية والسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع جان فرانسوا باريل الرئيس التنفيذى لشركة نوكيا "Nokia"، وعدد من قيادات الشركة لبحث خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى تصنيع الهواتف المحمولة بمصر، والتصدير إلى الخارج، حيث تم الإشارة إلى التسهيلات التى توفرها الدولة المصرية لتحفيز الشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات على الاستثمار والتوسع فى حجم أعمالها بمصر.

حضر اللقاء من جانب شركة نوكيا؛ آلان ليجون مدير العمليات بالشركة، وساميت كوشار رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، و تامر الجمل مدير عام الشركة فى مصر والسودان.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع يلفريدو سوتولونجو نائب أول رئيس ورئيس قسم العملاء لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية "LENOVO"، والمهندس علاء بواب المدير العام لمجموعة لينوفو فى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث تناول اللقاء بحث إمكانية إنشاء مركز للتصميم الهندسى للشركة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الإشارة إلى إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز لصناعة الالكترونيات فى مصر بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف الشركات المتخصصة فى مجال تصميم الإلكترونيات ليكون بمثابة مركز للبحوث والتطوير والابتكار بما يضمه من معامل متخصصة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع رالف بيشلر الرئيس التنفيذى لشركة ديتيكون "Detecon" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات فى الإدارة والتكنولوجيا والتابعة لمجموعة دويتشة تيليكوم الألمانية.

واستعرض مسئولى الشركة خلال اللقاء رؤية الشركة حول أفضل الممارسات ونماذج الأعمال لتطوير صناعة الاتصالات؛ كما تم استعراض تجربة مجموعة دويتشة تيليكوم الألمانية فى نشر كابلات الألياف الضوئية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لإعداد كوادر رقمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

حضر الاجتماع المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ومن جانب الشركة فالك شرودر شريك ادارى فى صناعة الاتصالات الدولية، و بيجورن ميندن شريك إدارى فى شركة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، و أمير عبد العظيم شريك التحول التكنولوجى، ومدير مكتب الشركة بالقاهرة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت جلسة حول رؤية مستقبلية في ضوء المزايا التى تواصل شبكات الهاتف المحمول المتطورة تقديمها، والآفاق الجديدة التى يتيحها الابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وما تُسهم به هذه التقنيات في تطوير ودعم التحول في كافة الصناعات.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر