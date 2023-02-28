الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى بروكوبيوس المعترف الذيكابولي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى بروكوبيوس المعترف الذيكابولي وهو راهب قديس ناضل عن الإيمان القويم، وتألَّم لأجله، في الأزمة التي اجتاحت الإمبراطورية البيزنطية في موضوع تكريم الأيقونات المقدسة، بين القرنين الثامن والتاسع.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها، " أومن بإلهٍ واحدٍ خالق السماء والأرض، كلّ ما يُرى وما لا يُرى"(قانون الإيمان). إنّ وجود الكائنات الروحانيّة، غير الجسديّة، التي درج الكتاب المقدّس على تسميتها ملائكة، حقيقة إيمانيّة. فشهادة الكتاب المقدّس واضحة وكذلك إجماع التقليد. لقد قال القدّيس أوغسطينُس في شأنهم: "إن كلمة ملاك تدلّ على المهمّة لا على الطبيعة. قد تسأل عن ماهيّة هذه الطبيعة؟ إنّها روح. وتسأل كذلك عن المهمّة: ملاك. هو من حيث هو روح، روح، ومن حيث عمله، ملاك".

"إنّ الملائكة، في ذات كيانهم كلّه، خدّام الله ورسله، لأنّهم "يُشاهِدونَ أَبَداً وَجهَ أَبي الَّذي في السَّمَوات" إنّهم "مَلائِكَتَه الجَبابِرَةَ الأَشِدَّاء العاَمِلينَ بِأَوامِرِه عِندَ سَماعِ كَلِمَتِه" في كونهم خلائق روحانيّة مجرّدة، هم عقل وإرادة: إنّهم خلائق شخصيّة وغير ميتة. ويتفوّقون على جميع الخلائق المرئيّة كمالاً. وألَقُ مجدهم يشهد بذلك".