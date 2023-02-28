طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

شهدت أسعار الأسمدة الآزوتية، اليوم الثلاثاء، في مصر استقرارًا، فيما شهدت الصناعات الكيماوية تطورًا ملحوظًا في الصادرات عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتجت عنها زيادة الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم.

وتقدم "الدستور"، في نشرتها اليومية لمتابعيها، أسعار الأسمدة الآزوتية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت الأسعار كالتالي.

سعر الأسمدة اليوم

استقرت أسعار اليوريا عند 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وبلغت أسعار النترات 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما استقرت أسعار الفوسفات الناعم 12.5%، لتسجل 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وسجلت الفوسفات الخشن 12.5% 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.