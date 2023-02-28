منها لقاء «الذكاء الاصطناعى والأمن القومى».. أجندة «الدستور» الثقافية لهذا اليوم

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، عنوان اللقاء الذي يعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، وتنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس.

تعقد الندوة في قاعة المؤتمرات بالمجلس، ويدير اللقاء: الدكتور أحمد مجدي حجازي مقرر اللجنة، ويشارك فيها كل من: المهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، ولواء طيار دكتور هشام الحلبى مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

ــ عرض فيلم “من وإلى مير” فى نادى سينما الأوبرا

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا، يعرض نادي السينما الفيلم التسجيلي “من وإلى مير” تأليف وإخراج ماجي مرجان ويعقبه ندوة مع المخرجة وتديرها نورا غنيم وذلك بالمسرح الصغير .

يذكر أن فيلم من وإلى مير شارك العام الماضي في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وحصل على جائزة أفضل فيلم يدعم عمل المرأة، كما حاز على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام التسجيلة الطويلة بالمهرجان القومي للسينما المصرية 2021 وتدور أحداثه في حوالي 50 دقيقية، حول مخرجة تبحث عن جذورها من خلال قرية ولد فيها أجدادها تسمى “مير” وتقع في صعيد مصر.

ــ "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك" فى ملتقى الهناجر الثقافى

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ ينظم ملتقى الهناجر الثقافى لقاء بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك"، وذلك بمركز الهناجر للفنون .

يتحدث فى الملتقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، الدكتور شحاته غريب أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط سابقا، الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الإجتماع جامعة حلوان .وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة يقدمها فرقة "ماهر ورباب الغنائية" .

ــ افتتاح معرض "خروجاً من الكود صفر"

وفي السادسة مساء، يفتتح وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "خروجاً من الكود صفر" للفنانة سحر درغام بعنوان "خروجاً من الكود صفر" وذلك بقاعة الباب/سليم بساحة دار الأوبرا المصرية.

ــ تطلعات مصر نحو الذكاء الاصطناعي بمعهد التخطيط القومي

كما يعقد بمعهد التخطيط القومي في الرابعة والنصف، أولي حلقات سلسلة ندوات (T20 & INP)، تحت عنوان "تطلعات مصر نحو الذكاء الاصطناعي"، وذلك فى مقر معهد التخطيط القومي بمدينة نصر.

يشارك فى الندوة الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، الدكتور سمعان ساربازفاتان الرئيس التنفيذى للعمليات ونائب عميد كلية إدارة الأعمال - فرنسا، نور طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Intella Moderator".

وتركز الندوة على تمكين الأنظمة الحكومية من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، دور السياسة والتعليم في الاقتصاد الرقمي، الإستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في المشاريع الحكومية الرئيسية، المشهد في جمهورية مصر العربية مع بدء التشغيل لتقنية الذكاء الاصطناعي، برامج الدردشة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".