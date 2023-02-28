ما حكم الدين فى الزوجة التى لا تقدر زوجها؟.. أحمد كريمة يجيب

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الدين في الزوجة التي لا تقدر زوجها، قائلاً: "إن الزواج شراكة مجتمعية، والكمال لله وحده، والعصمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأضاف كريمة خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن العاقل هو الذي يبحث عن الإيجابيات ويتغاضى عن السلبيات في الزواج، لافتاً إلى أن وجود المرأة التي لا تقدر زوجها هو شيء قليل جدًأ في المجتمع المصري، حيث إن القاعدة العريضة من النساء المصريات ماجدات وحرائر، وأنجبن الرجال العظام.

وأوضح الدكتور كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزوج إذا لاحظ أن هناك عدم تقدير كافي لا يتفق مع طموحاته من قبل زوجته، فعليه أولا ً أن يبحث في نفسه، قبل أن يشهر سيف التشهير للانتقام، فربما يكون هو خاطيء في شيء ما.

وتابع الدكتور كريمة:"نحن نريد الإنصاف في العلاقة الزوجية، حيث يراعي الزوج شعور وحقوق الزوجة، وتراعي الزوجة حقوق ومشاعر الزوج، وبهذا تسير الحياة".