خالد بدوي: إعفاء الأجزاء اللازمة لإنتاج أجهزة المحمول التى تستوردها المصانع بغرض التصنيع محليا

أوضح خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل التعديل التشريعي لتوطين وتعميق الصناعة وخلق فرص التصدير، قائلاً:"إن مشروع القانون في غاية الأهمية من لجنة الخطة والموازنة ، حيث أنه مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 147لسنة 1984".

وأضاف بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مشروع القانون يهتم بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لأجهزة التليفون المحمول والإكسسوارات التي تستوردها المصانع من الخارج حتى يتم تصنيعها محليًا من الرسوم الخاصة بتنمية الموارد المالية للدولة، لافتاً إلى أنه أمر في غاية الأهمية.

وأوضح أن الدولة المصرية بدأت تولي اهماماً كبيرًأ للصناعة المحلية وتنظر إليها نظرة جدية، وتحاول تشجع وتوطن وتعمق السناعات التي يمكن إنجازها بسهولة، مثل صناعة الأجهزة الخاصة بالهاتف المحمول وأجزاءها في مصر من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار.

وأشار إلى أنه أصبحت الدولة المصرية تمتلك أكثر من شركة بدأت تعمل في مصر من خلال المصانع، وهو ما قلل الفجوة الاستيرادية للمكونات والإكسسوارات الخاصة بالمحمول.