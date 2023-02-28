مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية

كشف مصدر أمني عن مصرع أسرة مكونة من أب وأم وطفلة، نتيجة حادث مروري على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، بسبب السرعة الزائدةـ وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على طريق "الإسماعيلية - القاهرة".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.