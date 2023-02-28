الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذة علوم سياسية: إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية كانت مفاجأة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، مدى تأثير إقالة الرئيس الأوكراني قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه، على الأزمة الروسية الأوكرانية والأسباب المباشرة لذلك، قائلة:"إن إقالة الرئيس الأوكراني قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه كانت مفاجأة".

وأضافت "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن المرسوم الذي أصدره زيلينسكي كان عبارة عن سطر واحد وهو استبعاد الجنرال موسكالوف إدوارد ميخايلوفيتش، عن كل العمليات في منطقة الدونباس، لافتة إلى أن ذلك بسبب التقدم الواضح للقوات الروسية، كما أنه منذ فترة طويلة والرئيس زيلينسكي يصف الأمر بأنه يزداد صعوبة.

وأشار إلى أن الهزائم التي تلقتها القوات الأوكرانية كانت السبب الرئيس للإقالة، معقبة:"هذه الإقالة سوف تعقد الأمر؛ لأن الجنرال ميخايلوفيتش هو الذي كان يقود القوات المشتركة والمسؤول عن العمليات في الدونباس منذ مارس الماضي، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية، وبالتالي كان لديه إطلاع على كافة المجريات وتنظيم القوات".

وأكدت أن غياب قيادة بهذا الشكل للمشهد الأوكراني لن يفيد كثيرًا، وإنما سيعقد الأمور. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

شيخ مشايخ قبائل سيناء: كلمة الرئيس أسعدتنا وندعم جهود الدولة فى التنمية

لقاء سويدان بإطلالة أنيقة

وزيرة دفاع النمسا: نبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية

موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزى

الروائى محمد توفيق: الرقابة الذاتية تخنق الإبداع بل تجهضه قبل أن يوجد

يضم 65 عملا فنيا معاصرا.. افتتاح معرض «حقول الصحراء» للفنان مهنى ياؤد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي