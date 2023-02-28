أستاذة علوم سياسية: إقالة قائد القوات المشتركة الأوكرانية كانت مفاجأة

أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، مدى تأثير إقالة الرئيس الأوكراني قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه، على الأزمة الروسية الأوكرانية والأسباب المباشرة لذلك، قائلة:"إن إقالة الرئيس الأوكراني قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه كانت مفاجأة".

وأضافت "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن المرسوم الذي أصدره زيلينسكي كان عبارة عن سطر واحد وهو استبعاد الجنرال موسكالوف إدوارد ميخايلوفيتش، عن كل العمليات في منطقة الدونباس، لافتة إلى أن ذلك بسبب التقدم الواضح للقوات الروسية، كما أنه منذ فترة طويلة والرئيس زيلينسكي يصف الأمر بأنه يزداد صعوبة.

وأشار إلى أن الهزائم التي تلقتها القوات الأوكرانية كانت السبب الرئيس للإقالة، معقبة:"هذه الإقالة سوف تعقد الأمر؛ لأن الجنرال ميخايلوفيتش هو الذي كان يقود القوات المشتركة والمسؤول عن العمليات في الدونباس منذ مارس الماضي، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية، وبالتالي كان لديه إطلاع على كافة المجريات وتنظيم القوات".

وأكدت أن غياب قيادة بهذا الشكل للمشهد الأوكراني لن يفيد كثيرًا، وإنما سيعقد الأمور.