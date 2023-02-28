باحثة توضح دور الدولة فى تعزيز ودعم المواطنين فى كافة المجالات

أوضحت سلمى عبد المنعم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور الدولة في تعزيز ودعم المواطنين في كافة المجالات، قائلة: "إن جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالملف الحقوقي كانت واضحة وحقيقية".

وأضافت سلمى عبدالمنعم، خلال لقاءها ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن مصر لها السبق والصدارة للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، كما تعتبر مصر من أعلى الدول تصديقًا لاتفاقيات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدستور المصري الصادر عام 2014م، والذي يتناول بصورة كبيرة جدًا الحقوق والحريات.

وأوضحت أن القيادة السسياسية اتجهت نهج جديد خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن هذا النهج قائم بصورة كبيرة على قراءة موضوعية وواقعية للوضع الحقوقي في مصر، وهو ما أفضى بالنهاية إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، كما أن الدولة المصرية عملت على وضع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن حقوق حقوق المواطنين المصريين، وبصورة خاصة كانوا الفئات الأولى بالرعاية.