الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ بكلية الزراعة يكشف أهمية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الحالية

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أهمية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج خاصة الذرة والفول الصويا خلال الفترة الحالية، قائلًا:"إن هذا الإفراج المتتالي لمستلزمات الإنتاج منذ أكتوبر عام 2022 حتى 23 فبراير 2023، يبلغ حوالي 2.7 مليون طن، منها 1.9 مليون طن ذرة وحوالي 800 ألف فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 1.4 مليار دولار". 

وأضاف أحمد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن هذا يدل على أن هناك اهتمام من الدولة بتوفر الأعلاف لمعظم المزارع الخاصة بإنتاج الدواجن، لافتًا إلى أن إجمالي ما يتم استخدامه في الدورة الخاصة بإنتاج الدجاجة 70% منه علف. 

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، أنه حتى تكون هناك دورات مستمرة للإنتاج، فإن الحكومة المصرية اتخذت قرارًا بالتنسيق مع البنك المركزي واتحاد منتجي الدواجن بوزارة الزراعة  بالتنسيق من أجل الإفراجات التي تتم تباعًا من أجل أن يسيروا بها مزارع الدواجن، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت من أسعار الحبوب بنسبة 400%.

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