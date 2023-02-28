الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطانى يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، روسيا لسحب قواتها على الفور من أوكرانيا واستعادة حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها.

وقال الوزير البريطاني -في كلمة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إن "الغزو الروسي لأوكرانيا وما يسمى بعمليات الضم غير القانونية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".


وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلها هذا المجلس العام الماضي اثبتت وقوع العديد من جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الروسية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق منهجي، منها تعذيب وقتل المدنيين واغتصاب وعنف وترحيل قسري.


وأكد ضرورة إدانة تصرفات روسيا من قبل المجلس، قائلا "لا يمكننا أن نسمح لهذا السلوك أن يمر دون حساب، يجب ألا تتكرر هذه الأعمال البربرية، يجب أن يتمتع الشعب الأوكراني بالعدالة".


وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أننا "نذكر روسيا بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها بحرية والتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، داعيا روسيا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا والممر الآمن للمدنيين، بالاضافة لاستعادة حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها ولسحب قواتها على الفور من أوكرانيا.

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