لافروف: الغرب فشل فى تقسيم روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية في الأقاليم الروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الغرب الجماعي فشل في تقسيم روسيا و"قد أقمنا علاقات تعاون مثمرة مع معظم أعضاء المجتمع الدولي منها الصين والهند".

وأضاف لافروف: "الشعب الروسي يهدف إلى تقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة على الأرض، ونحن بالتوازي نولي اهتماما كبيرا للتعاون مع دول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وروسيا شريك ناشط في هذه المنظمة".



وتطرق إلى أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ارتفع بشكل كبير، ووصل الآن إلى 20 دولة.