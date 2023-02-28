الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: الغرب فشل فى تقسيم روسيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية في الأقاليم الروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الغرب الجماعي فشل في تقسيم روسيا و"قد أقمنا علاقات تعاون مثمرة مع معظم أعضاء المجتمع الدولي منها الصين والهند".

وأضاف لافروف: "الشعب الروسي يهدف إلى تقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة على الأرض، ونحن بالتوازي نولي اهتماما كبيرا للتعاون مع دول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وروسيا شريك ناشط في هذه المنظمة".


وتطرق إلى أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ارتفع بشكل كبير، ووصل الآن إلى 20 دولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

زيلينسكى: الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدا

لافروف: الغرب فشل فى تقسيم روسيا

العدل جروب تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل جميلة

أول تعليق من ميسى على فوزه بجائزة أفضل لاعب فى العالم

رسالة شكر.. مستقبل وطن يوزع الهدايا على عمال النظافة فى الشروق

عزاء سعد عبد الرحمن رئيس قصور الثقافة الأسبق فى مسجد الحامدية الشاذلية.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي