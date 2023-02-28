الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم

أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، الاثنين، أن العدوان الهمجي واسع النطاق، الجماعي والمنظم الذي ارتكبته مليشيات المُستوطنين وعناصرهم الإرهابية بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم جنوب نابلس، هو إرهاب دولة منظم لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه.

وقالت الوزارة - في بيان - "إن هذا العدوان يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على العصابات الاستيطانية المسلحة، وتحريكها تجاه كل ما هو فلسطيني، وعدم ترددها في ارتكاب جميع أشكال الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



وأشارت إلى أن مشاهد حرق المنازل والمركبات تعيد إلى أذهاننا جرائم إحراق المستوطنين لعائلة دوابشة ومحمد أبو خضير والمسجد الأقصى ومجزرة المسجد الإبراهيمي، وغيرها من المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل النكبة وبعدها، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب.

