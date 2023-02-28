الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة دفاع النمسا: نبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية

وزيرة الدفاع في النمسا
وزيرة الدفاع في النمسا كلوديا تانر

أكدت وزيرة الدفاع في النمسا كلوديا تانر أن بلادها تبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية من أموال الميزانية الإضافية للقوات المسلحة.

وقالت تانر - في تصريحات الإثنين إن المزيد من الصواريخ الاعتراضية مطلوبة بشدة في المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن هناك العديد من عروض الشراء.


وأوضحت الوزيرة أنه سيتم استثمار 1.6 مليار يورو في تطوير الحماية الذاتية لمقاتلي "ايرو فايترز" الحالية، مشيرة إلى اتفاق القوات المسلحة النمساوية على خدمات تدريب للطيارين في الخارج.


يذكر أن البرلمان النمساوي اعتمد ميزانية اضافية لتطوير القوات المسلحة بعد تصاعد الأخطار في أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 

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