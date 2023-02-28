الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السفير محمد حجازى: زيارة وزير الخارجية لأنقرة ودمشق عنوانها «التضامن الإنسانى»

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية لأنقرة ودمشق عنوانها "التضامن الإنساني" ونقل مساندة الشعب المصري للأشقاء في سوريا وتركيا.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر تعبر عن قيمها الإنسانية والتزامها بهذه المباديء، لافتًا إلى أن مصر تدير علاقة مع الأشقاء قوامها التضامن الإنساني، وليس فقط المسعى من أجل التقارب السياسي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية لأنقرة ودمشق تعبير عن عمق العلاقات بين مصر وشعبها والشعوب العربية الشقيقة، خاصة الشعب السوري الذي ترتبط به مصر بوشائج من التاريخ والثقافة والشراكة في المصير الواحد في حرب  أكتوبر المجيد، كما أن الجالية السورية المتميزة التي تعاملنا معها كجزء من نسيج المجتمع المصري، ولم نعاملها أبدًا كلاجئين، وبالتالي أضافت بثقافتها لدعم العلاقات؛ سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو إنسانية. 

وأكد أن الرسالة الأهم لزيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى سوريا، أن الوضع بات مهيئًا لاستعادة سوريا إلى الصف العربي، حيث أن هناك دبلوماسية لابد أن تمارس من خلال الدبلوماسية المصرية رفيعة المستوى مع الجيران.

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