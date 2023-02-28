حظك اليوم.. الثلاثاء 28 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تبدوحيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة.

عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك.

صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية.

الثور

مهنياً: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.

الجوزاء

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس.

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر.

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.

السرطان

مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق.

عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل.

صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك.

الأسد

مهنياً: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق.

عاطفياً: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك.

العذراء

مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك.

عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب إليه باستمرار.

صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات.

الميزان

مهنياً: وجود القمر في برجاً صديقاً هو الجوزاء ، ويحملان إليك أخباراً طيبة، وتعرف فوائد على غير صعيد.

عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدّئ من روعك بعض الشيء.

صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين.

العقرب

مهنياً: عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحداً يحبطك.

عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه، بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.

صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك.

القوس

مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء.

عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة.

صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء.

الجدي

مهنياً: تقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة.

عاطفياً: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.

صحياً: لا تستعجل الأمور بالنسبة إلى اتباع حمية والحصول على نتائج سريعة. كن صبوراً.

الدلو

مهنياً: تعرف أموراً جديدة وتدرك أن مَن طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. كُن معتدلاً يا عزيزي.

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت إلى المثالية.

صحياً: ممارسة السباحة في حوض شتوي مفيدة وتبقيك على استعداد لموسم الصيف.

الحوت

مهنياً: كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة. تسير الأمور كما تشتهي.

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

صحياً: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.