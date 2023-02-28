اتهامات العنصرية تشعل مواجهات جديدة بين تويتر والإعلام الأمريكى

اتهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات: تسلا وتويتر وسبيس أكس، ووسائل الإعلام الأمريكية و"كليات النخبة والمدارس الثانوية"، بأنها "عنصرية" ضد السود والبيض والآسيويين ، وتبني وجهات نظره دون تقديم أدلة.

ووفقاً لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فقد قام ماسك بتغريد هذه التصريحات استجابةً للأخبار التي تفيد بأن المنظمات الإعلامية حول الولايات المتحدة قررت قطع الشريط الهزلي "Dilbert" بعد خالقها، سكوت آدمز الناس السود في صراخ عنصري على قناته على YouTube.

وتم رفع دعوى قضائية ضد يسلا المريكية للموتور، مرارًا وتكرارًا للتمييز العنصري، وفقدت دعوى رفيعة المستوى على المضايقات المعادية للسود التي تحملها عامل سابق في كاليفورنيا.

ونشر ماسك تعليقاته على تويتر ، حيث يوجد لديه ما يقرب من 130 مليون متابع؛ ردًا على الأخبار التي تفيد بأن المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء البلاد قررت قطع الشريط الهزلي "Dilbert" من Syndication بعد أن قام Scott Adams ، بتسليم حشوة عنصرية في فيديو على قناة يوتيوب الأسبوع الماضي.

وفي الفيديو، ناقش آدمز استطلاعًا أجرته تقارير راسموسن ذات الميول اليمينية التي قالت إن 26 ٪ من المجيبين السود لم يوافقوا على بيان: "لا بأس أن تكون أبيضًا، ما تم تصنيف العبارة المشار إليها في استطلاعهم على أنها "شعار الكراهية" من قبل رابطة مكافحة التشويه، وفي مقطع الفيديو الخاص به ، أطلق آدمز على الأشخاص السود الذين رفضوا هذه العبارة بأنها "مجموعة كراهية".

وتم نشر فيديو آدمز خلال شهر التاريخ الأسود في الولايات المتحدة الذي أنشأه الرئيس جيرالد فورد عام 1976 باعتباره فترة لتكريم صراعات ومساهمات الأميركيين السود.

التمييز والقمع



وقال براين ليفين، محامي الحقوق المدنية ومدير مركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا، استجابة لتغريدات ماسك: "لا تتطلب العنصرية الجهازية تعصب واسع النطاق داخل المجموعة فحسب، بل تتطلب أيضًا مكونًا هيكليًا يسمح بفرض التمييز والقمع على أقلية بسبب ميزة الوصول والسلطة. قد لا يكون الملياردير الأبيض من جنوب إفريقيا الذين خسروا مؤخرًا قضية تمييز عنصري رفيع المستوى في أفضل وضع لتقديم المحامي ".

كما ذكرت شركة سي إن بي سي، من قبل، قضت محكمة فيدرانسيسكو الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأنه يجب على تسلا أن تدفع عاملاً سابقًا، أوين دياز، بسبب تعويضات بعد أن تحمل بيئة عمل معادية وسوء المعاملة العنصرية في مصنع الشركة، حيث كان يعمل سابقًا كمشغل للمصاعد.