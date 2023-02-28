التأمين الصحى: جميع أدوية الأورام السرطانية متوفرة فى الهيئة

قال محمد ضاحي، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إن مستشفيات التأمين الصحي تبلغ 23 فرعًا على مستوى الجمهورية و60 مركز سكر، وهذه الفروع مهتمة بعلاج 69 مليون مواطن.

التأمين الصحي

وأكد محمد ضاحي، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التأمين الصحي تأمين تكافلي لجميع الفئات، ولهذا هناك تزاحم كبير على العيادات التابعة للهيئة التأمينية بكافة المحافظات.

خدمات التأمين الصحي

وأضاف في حديثه، أن العامل الحكومي يقوم بدفع 200 جنيه سنوياً للحصول على خدمة التأمين الصحي.

وأشار إلى أن التأمين الصحي يقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجاناً للمنتفعين، معبراً: "جميع أدوية الأورام السرطانية متوفرة في هيئة التأمين الصحي وفق البرتوكول العالمي المختص بهذا الشأن".