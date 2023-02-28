الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التأمين الصحى: جميع أدوية الأورام السرطانية متوفرة فى الهيئة

التأمين الصحى
التأمين الصحى

قال محمد ضاحي، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إن مستشفيات التأمين الصحي تبلغ 23 فرعًا على مستوى الجمهورية و60 مركز سكر، وهذه الفروع  مهتمة بعلاج 69 مليون مواطن.

التأمين الصحي 

وأكد محمد ضاحي، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التأمين الصحي تأمين تكافلي لجميع الفئات، ولهذا هناك تزاحم كبير على العيادات التابعة للهيئة التأمينية بكافة المحافظات.

خدمات التأمين الصحي  

وأضاف في حديثه، أن العامل الحكومي يقوم بدفع 200 جنيه سنوياً للحصول على خدمة التأمين الصحي.

وأشار إلى أن التأمين الصحي يقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجاناً للمنتفعين، معبراً: "جميع أدوية الأورام السرطانية متوفرة في هيئة التأمين الصحي وفق البرتوكول العالمي المختص بهذا الشأن".

التأمين الصحي محمد ضاحي عمليات التأمين الصحي مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

رنا رئيس بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

تعرف على ترتيب أفضل اللاعبين فى عام 2022

سمير جريس: همى نقل العمل الأجنبى بأمانة وليس لدى محاذير أخلاقية

بالتفاصيل.. أماكن استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

تراجع أسعار طن النحاس اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي