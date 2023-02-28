الهجرة: خفض قيمة الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج بنسبة 70%

كشفت مها سالم، المستشار الإعلامي لوزير الهجرة، إن الوزارة تتلقى الكثير من الطلبات الخاصة بتيسيير إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأكدت مها سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قانون استيراد السيارات من الخارج طرأ عليه بعض التعديلات منها زيادة المدة الزمنية للاستيراد لخمسة سنوات بدلًا من عام واحد فقط.

خفض قيمة الوديعة الدولارية

وأضافت في حديثها، أن مد فترة القانون لفترة مناسبة لعمل الوديعة، وتكون بعملة الدولار فقط، مستدركة أن بمعني مد فترة سريان قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج حتي 14 مايو.

وأشارت "سالم" إلى، أنه تم تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70%، من الضريبة الجمركية لاستيراد سيارة من الخارج.