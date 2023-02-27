الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيخ عبدالله جهامة: أدعو الشباب لزيارة سيناء تحت شعار «اعرف بلدك»

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

وجه الطالب محمد عبدالغني بالفرقة الثانية كلية إعلام، سؤالا للشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، تضمن الاطمئنان على أهالي العريش، ومعرفة وضعهم الآن في تطوير وتنمية سيناء.

وأجاب الشيخ عبدالله، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، قائلا: منذ سنوات طلبنا من وزير التعليم العالي، أن يدفع بقوافل من شباب الجامعات إلى سيناء، للتعرف على طبيعة سيناء بجبالها وأوديتها، ومازلت أكرر طلبي.

وتابع: بالنسبة لشباب سيناء فهم شباب وطني مخلص، ونحاول أن نجد لهم وظائف في الشركات الموجودة، ليبدأوا حياتهم ويبنوا أسرهم، وبالفعل المحافظة تدعم هذا الاتجاه، وشباب سيناء لقنوا قديما موشي ديان درسا لن ينساه في مؤتمر الحسنة وأحرجوه عالميا.

وأضاف: أنتم كشباب إعلام عليكم عبء تغطية سيناء تغطية إعلامية كاملة، فقناة إكسترا نيوز تزورنا باستمرار، وعليكم أن توجهوا النداء لشباب الجامعات لزيارة سيناء تحت عنوان "اعرف بلدك".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

براتب 4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

ذا بيست.. صلاح يغيب وميسى يتصدر تشكيل الأفضل فى عام 2022

تقرير أممى: تقييد الوصول لضرورات الغذاء يولد المزيد من العنف واللا مساواة

إحالة عصابة سرقة النوافذ والأبواب بمدينة نصر إلى الجنح

البيت الأبيض: الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة بالغة الأهمية

الطب العلاجى يتابع انتظام العمل بمستشفى رأس الحكمة فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي