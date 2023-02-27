الشيخ عبدالله جهامة: أدعو الشباب لزيارة سيناء تحت شعار «اعرف بلدك»

وجه الطالب محمد عبدالغني بالفرقة الثانية كلية إعلام، سؤالا للشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، تضمن الاطمئنان على أهالي العريش، ومعرفة وضعهم الآن في تطوير وتنمية سيناء.

وأجاب الشيخ عبدالله، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، قائلا: منذ سنوات طلبنا من وزير التعليم العالي، أن يدفع بقوافل من شباب الجامعات إلى سيناء، للتعرف على طبيعة سيناء بجبالها وأوديتها، ومازلت أكرر طلبي.

وتابع: بالنسبة لشباب سيناء فهم شباب وطني مخلص، ونحاول أن نجد لهم وظائف في الشركات الموجودة، ليبدأوا حياتهم ويبنوا أسرهم، وبالفعل المحافظة تدعم هذا الاتجاه، وشباب سيناء لقنوا قديما موشي ديان درسا لن ينساه في مؤتمر الحسنة وأحرجوه عالميا.

وأضاف: أنتم كشباب إعلام عليكم عبء تغطية سيناء تغطية إعلامية كاملة، فقناة إكسترا نيوز تزورنا باستمرار، وعليكم أن توجهوا النداء لشباب الجامعات لزيارة سيناء تحت عنوان "اعرف بلدك".