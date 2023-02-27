الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيخ قبيلة العبابدة بوجه تحية تقدير وإعزاز للرئيس السيسي

الشيخ سليمان عبد
الشيخ سليمان عبد العزيز، شيخ قبيلة العبابدة،

وجه الشيخ سليمان عبد العزيز، شيخ قبيلة العبابدة، رسالة تحية تقدير وإعزاز للرئيس السيسي، قائلاً:"إن بداية الانطلاقة الحقيقية التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وموضوع الاصطفاف يهدف إلى  الكثير من المعاني والرسائل داخل وخارج مصر ".

 

وأضاف الشيخ سليمان عبد العزيز شيخ قبيلة العبابدة، خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية Extra news، أن التنمية في سيناء موجودة منذ سنوات وليس من الأمس، والعالم كله يشهد على تقدم مصر، والرئيس السيسي ينفذ دائما ما يقوله، وكل مصر قلبا وقالبا معه، ومش هنرجع إلى الخلف، ونحاول تغيير ثقافة الماضي ببناء الإنسان المصري.

 

وأوضح أن الدولة تنفذ أضخم خطة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن أبناء سيناء منذ عام 1956 وهم خلف خطوط العدو، فأجهزة الدولة المختلفة تعرف جيدا قيمة هذا الكلام.

وتابع: "مصر محروسة فعلًا وربنا عز وجل بعت لنا الرئيس السيسي"، مجددًا تأكيده أن مشهد اصطفاف المعدات بمثابة رد الجميل من الدولة لسيناء التي ارتوت بدماء شهداء الجيش والشرطة وأبناء القبائل.

واختتم: «الرئيس السيسي رجل دولة ويعلم قيمة البدو والحدوديين، وخاصة البوابة الشرقية، وأرسل رسالة للعالم كله ورسالة اطمئنان ورد جميل لأبناء سيناء في الشمال والجنوب».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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