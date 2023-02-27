الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عايز حقى».. تفاصيل مثيرة فى تعدى بلطجية على إخصائى تغذية بالجيزة «فيديو»

المجني عليه أدهم
المجني عليه أدهم

لحظة غدر تركت الشاب أدهم فودة غريقًا في دمائه أمام أعين والديه المسنّين بمنطقة بين السرايات في الجيزة، حيث ظنّا في أول وهلة أن نجلهم فارق الحياة إثر ما تعرض له من هجوم وحشي قام به عدد من البلطجية بالأسلحة البيضاء إثر خلاف سابق بينهم.

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فأثناء عودة "أدهم" من عمله كإخصائي تغذية في أحد مراكز الألعاب الرياضية اصطدم طفل بسيارته ليهرول "أدهم" مسرعًا  ليخرج من السيارة للاطمئنان على الطفل الذي لم يصبه أي أذى، لكن فوجئ بأحد الأشخاص يعتدي عليه بأبشع الألفاظ، ثم اعتدى عليه بالضرب ليتدخل المارة الذين قاموا بفض المشاجرة.

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 أدهم: “8 اتهجموا عليا بسلاح أبيض” 

لم تمر سوى ساعات قليلة من تلك الواقعة وأثناء تواجد أدهم بجوار منزله في بين السرايات فوجئ بشاب وبرفقته 8 أشخاص يمسكون أسلحة بيضاء ويقومون بالاعتداء عليه أمام والديه المسنين وشقيقته الصغيرة، ليتسببوا في جروح قطعية بفروة  الرأس ثم يحتجزونه في منزله رافضين ذهابه للمستشفى، ليسقط وسط دمائه فاقداً للوعي، ثم بدأ الجيران بالتدخل وأخرجوا أدهم للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وقام الأطباء بخياطة الجروح بـ27 غرزة.

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 “معملتش حاجة وعايز حقي يرجع” 

وقال أدهم، لـ"الدستور" إنه لم يجد سببًا لكل ما حدث، حيث إن الطفل المتسبب في المشكلة لم يصب بأي أذى، حيث إنه ذهب واستكمل لعبه مع الأطفال، لكن المتهمين قاموا بعرض القوة وممارسة البلطجة، مطالبًا وزارة الداخلية بمعاقبة المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث إنه حرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 2935 جنح الدقي بالجيزة لسنة 2023.

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أدهم البلطجية بالأسلحة البيضاء طفل بين السرايات السيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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