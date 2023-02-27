الشيخ عبد الله جهامة: الدولة لديها توجه لتنمية سيناء عبر شبكة طرق وبنية تحتية رائعة

قال الشيخ عبد الله جهامة شيخ مجاهدي سيناء، إن هناك توجه من الدولة لتنمية سيناء عبر شبكة طرق وبنية تحتية رائعة.

وأضاف جهامة خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية Extra news، أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي انصب على تنمية سيناء والاهتمام بشيوخ سيناء وعادات وتقاليد المواطنين في سيناء.

وأوضح أنه كان يوجد تنمية في سيناء، لكنها لم تكن مثل التنمية المتواجدة حاليًا، لافتا إلى أن وجود الإرهاب في سيناء عرقل بعض الشيء، لكن رغم ذلك كان يوجد تنمية معقبا:"بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء المتعاونين مع القوات المسلحة غربت شمس الإرهاب".

وأكد أنه يوجد إرادة سياسية للتنمية في سيناء، لافتا إلى أن هذه الإرادة تتمثل في أن الدولة ضخت ما يزيد عن 600 مليارجنيه، حيث أن الأنفاق أنهت عزلة سيناء.