آراب نيوز: زيارة شكرى إلى سوريا وتركيا تأكيد على التضامن المصرى الواسع

سلطت صحيفة آراب نيوز الإماراتية والناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا وتركيا، حيث يعتبر أول مسؤول رفيع المستوى في القاهرة يعتزم زيارة سوريا وتركيا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن مصر دائما تحرص على تخفيف معاناة المتضررين والضحايا في البلاد الأشقاء عقب زلزال مدمر، وضمان إصدار وصول المساعدات الأولوية للبلاد.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن سامح شكري يعد أول مسؤول كبير من القاهرة يعتزم زيارة دمشق منذ بداية الحرب الأهلية، في زيارة هدفها في المقام الأول الإنسانية، ولنقل رسالة تضامن من القاهرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير، كما تعد علامة أخرى على العلاقات الدافئة بين الرئيس السوري بشار الأسد والدولة العربية.

من مطار دمشق

وأشارت الصحيفة إلى وصول وزير الخارجية إلى سوريا في مطار دمشق وكان في استقباله نظيره السوري فيصل ميكداد، وفقًا لتغريدة من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية في مصر.

وأعرب الوزير عن سعادته في أن يكون في سوريا ونقل رسالة دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأسد، مشيرا إلى أن القاهرة قد قدمت بالفعل أكثر من 1500 طن من المساعدات وستواصل دعم سوريا لأنها تعاملت مع تأثير الزلزال، لافتا إلى أن هدف الزياة إلى دمشق هو في المقام الأول إنسانية".

كما أعرب الأسد عن تقديره للمكالمة التي تلقاها من السيسي بعد الزلزال وشكر مصر وشعبها لاستضافتها اللاجئين السوريين ومعاملتهم كإخوة.

وبعد الاجتماع، أجرى محادثات محادثات مع ميكداد وأعرب عن تعازي القيادة المصرية والحكومة والأشخاص لضحايا الزلزال ورغباتهم بالشفاء السريع للجرحين، مشيرا الى أن حكومات البلدين كانت تعمل معًا منذ الأيام الأولى بعد الزلزال، مؤكدا الى العلاقات بين المصريين والسوريين كانت "أخوية وقوية ومثبتة".

وبحسب التقرير فقد كان وصل يوم الأحد، حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، إلى دمشق كجزء من وفد من رؤساء البرلمانات العربية في زيارة تهدف إلى دعم وإظهار التضامن مع سوريا.

كما زار شكري تركيا في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث استقبله في المطار في أضنة من قبل نظيره التركي، مولود جافيش اوغلو، وأجرى الثنائي محادثات قبل السفر إلى ميناء ميرسين لتلقي شحنة المساعدات المصرية السادسة إلى تركيا.

وقال شكري إن المساعدات كانت مؤشرا على حرص مصر على تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال وأن التوجيهات قد تم إصدارها لضمان إعطاء سفن المساعدات الأولوية، مؤكدا ان مصر ستفعل كل مافي وسعها لدعم الشعب التركي.

فيما اعرب وزير الخارجية التركي عن تقديره الى مصر على دعمها وقال إن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة لزيادة توجيهات المصرية إلى مستوى أعلى، مشيرا الى أن زيارة شكري الى تركيا زيارة لها اهمية كبيرة في تركيا.