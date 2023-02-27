أحمد على يستعرض جهود «مصر الخير» فى شهر رمضان المبارك

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية يتم تحديدها قبل كل حملة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأبحاث الميدانية الدقيقة بحيث تصل التبرعات لمستحقيها.

"مصر الخير"

وأضاف المهندس أحمد علي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتم توفير وجبات ساخنة وتكون مخصصة للفرد ومتكاملة في العناصر الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

كرتونة الخير

وأكد في حديثه، أنه يتم عمل إفطار جماعي للأسر الواقعة تحت مظلة الدعم في خيم رمضانية بها الكثير من الأجواء والأنشطة المختلفة، موضحا أن مؤسسة مصر الخير توفر 1000 وجبة يومياً في القرى بإجمالي 65 جنيها.

واختتم: "يتم تخصيص كرتونة الخير بوزن يتجاوز ١٣ كيلو ونص وقيمة التبرع ٣٠٠ جنيه، وهذه الكرتونة تكفي الأسرة ٤ أيام".