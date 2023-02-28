شيخ مشايخ قبائل سيناء: كلمة الرئيس أسعدتنا وندعم جهود الدولة فى التنمية

قال الشيخ عبدالله جهامة، شيخ مشايخ سيناء رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن كلمة الرئيس أسعدت كل شيوخ سيناء، أمس خلال اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، حيث اتسمت بالمكاشفة والصراحة، وأكد على تقديره لدور القبائل فهناك تعاون تام بين القوات المسلحة وشيوخ القبائل خاصة في المحافظات الحدودية ففي الحرب على الإرهاب قدمت القبائل شهداء جنبًا إلى جنب مع شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأكد شيخ مشايخ سيناء، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الحرفة الرئيسية لأبناء سيناء هي الزراعة، حيث تمتاز سيناء بتربة جيدة ومستصلحة ومساحات هائلة، وتحتاج فقط للمياه لزراعتها، فيما أعلنت الحكومة توصيل المياه لوسط سيناء من محطة بحر البقر وهو ما سيحقق نهضة زراعية كبيرة وسيدعم الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن أرض سيناء غنية بكافة الخامات التعدينية، سواء رخام أو منجنيز، وتحتاج فقط لأموال لاستثمار هذه الثروات الطبيعية، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 600 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء وهو ما لم يحدث من قبل، وهو استجابة لمطالب قبائل سيناء منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أنه بتعمير سيناء ستكون جاذبة للأيدي العاملة وبالتالي ستكون جاذبة للتهجير الطبيعي للسكان، بحيث يكون بها ما لايقل عن 3 مليون نسمة مايخفف الزحام عن الوادي.

ونوه بأن الرئيس لمس في كلمته القضايا التى تهم أبناء سيناء، خاصة ما أعلنه من توجيهات بتشغيل أبناء سيناء في مشاريع التنمية يمثل حلًا لأزمة البطالة التى ينتظر من المشروعات التنموية الكبيرة القضاء عليها.

وأكد جهامة، أن سيناء تشهد نقلة حقيقية فيما يخص المشاريع التنموية حيث أقيمت محطات لتحلية المياه عملاقة، بالإضافة لمحطات الكهرباء.