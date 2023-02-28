أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 28-2-202 فى الأسواق المصرية

يتابع المصريين أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك عقب انخفاض أسعار الطيور خلال الأسبوع الجاري بسبب طرح الفراخ البرازيلي المجمدة في الأسواق المصرية للمستهلكين بأسعار مخفضة تتناسب مع الوضع الشرائي للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في الأسواق المصرية

انخفض أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في الأسواق المصرية بقيمة 10 جنيهات للكيلو في الأسبوع الماضي بفعل إنهاء أزمة الإفراج الجمركي عن الأعلاف الحيوانية وبدأ عملية الإنتاج للثروة الداجنة المصرية من جديد والتي أدت إلى خروج صغار المربين من الإنتاج بسبب ارتفاع ندرة الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية وحيث بلغت الأسعار إلى ما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 60 جنيه وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 66 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 105 جنيهان وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 110 جنيهات للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 90 جنيها وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 95 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 60 جنيها وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 65 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع 110 جنيهات وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 115 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع 75 جنيها وفي الأسواق المصرية للمستهلكين 80 جنيها للكيلو وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 90 جنيها.

سجل كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 55 جنيها.

سجل كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 175 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سجل كيلو الهياكل في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 30 جنيها.



سجل كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 90 جنيها.

سجل كيلو الصدور بالعظم في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 120 جنيها فيما تباع في الأسواق المصرية للمستهلكين بنحو 125 جنيها.



سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 116 جنيها فيما تباع في الأسواق المصرية للمستهلكين بنحو 122 جنيها.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 130 جنيها فيما تباع في الأسواق المصرية للمستهلكين بنحو 136 جنيها.